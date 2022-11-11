Авиакомпания потроллила футболиста, которого не взяли на ЧМ-2022

Джейдон Санчо стал антигероем финала Евро-2020

Авиакомпания Ryanair пошутила над полузащитником "Манчестер Юнайтед" Джейдоном Санчо. Он не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

"Мы с тобой еще куда-нибудь полетим", – сделала пост в Twitter авиакомпания, тегнув футболиста.

22-летний Джейдон Санчо ездил с национальной командой на Евро-2020. Финальный матч чемпионата Европы против сборной Италии завершился серией послематчевых пенальти. Санчо стал четвертым исполнителем пенальти в составе англичан, но его одиннадцатиметровый удар отбил вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма. В итоге сборная Италии выиграла Евро-2020.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками англичан по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы сообщали, что открытие мундиаля пройдет за час до стартового свистка матча Катар — Эквадор.