Авіакомпанія потролила футболіста, якого не взяли на ЧС-2022

Джейдон Санчо став антигероєм фіналу Євро-2020

Авіакомпанія Ryanair пожартувала з півзахисника "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Він не потрапив до заявки збірної Англії на ЧС-2022 у Катарі.

"Ми з тобою ще кудись полетимо", — зробила пост у Twitter авіакомпанія, тегнувши футболіста.

22-річний Джейдон Санчо їздив із національною командою на Євро-2020. Фінальний матч чемпіонату Європи проти збірної Італії завершився серією післяматчевих пенальті. Санчо став четвертим виконавцем пенальті у складі англійців, але його одинадцятиметровий удар відбив воротар італійців Джанлуїджі Доннарумма. Зрештою збірна Італії виграла Євро-2020.

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. Суперниками англійців у групі В будуть команди США, Ірану та Уельсу.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар — Еквадор.