Лише один легіонер: Англія назвала склад на ЧС-2022

Тренер англійців у захваті від обраних гравців

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт визначився із остаточним складом на чемпіонат світу. На ЧС-2022 у складі "Трьох Львів" поїде лише один легіонер. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

"У наші дні склад важливий як ніколи. Ми намагалися створити правильний баланс команди. Щоб мати різні варіанти для різних матчів та етапів турніру. І ми в захваті від обраної групи гравців", — цитує Саутгейта видання Evening Standard.

Заявка збірної Англії на ЧС-2022

Воротарі: Джордан Пікфорд ("Евертон"), Нік Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").

Джордан Пікфорд ("Евертон"), Нік Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал"). Захисники: Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Гарі Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Кіран Тріпп’єр ("Ньюкасл"), Джон Стоунз ("Манчестер Сіті"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сіті"), Конор Коуді ("Евертон"), Ерік Дайєр ("Тоттенхем"), Бен Уайт ("Арсенал").

Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Гарі Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Кіран Тріпп’єр ("Ньюкасл"), Джон Стоунз ("Манчестер Сіті"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сіті"), Конор Коуді ("Евертон"), Ерік Дайєр ("Тоттенхем"), Бен Уайт ("Арсенал"). Півзахисники: Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д, Німеччина), Мейсон Маунт ("Челсі"), Конор Галлахер ("Челсі"), Калвін Філліпс ("Манчестер Сіті"), Джордан Хендерсон ("Ліверпуль"), Деклан Райс (" Вест Хем").

Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д, Німеччина), Мейсон Маунт ("Челсі"), Конор Галлахер ("Челсі"), Калвін Філліпс ("Манчестер Сіті"), Джордан Хендерсон ("Ліверпуль"), Деклан Райс (" Вест Хем"). Нападники: Філ Фоден ("Манчестер Сіті"), Джек Гріліш ("Манчестер Сіті"), Рахім Стерлінг ("Челсі"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Гаррі Кейн ("Тоттенхем"), Букайо Сака ("Арсенал"), Каллум Вілсон ("Ньюкасл"), Джеймс Меддісон ("Лестер").

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. Суперниками англійців по групі В будуть команди США, Ірану та Уельсу.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар — Еквадор.