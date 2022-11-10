Лишь один легионер: Англия назвала состав на ЧМ-2022

Тренер англичан в восторге от выбранных игроков

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с окончательным составом на чемпионат мира. На ЧМ-2022 в составе "Трех Львов" поедет лишь один легионер. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

"В наши дни состав важен как никогда. Мы пытались создать правильный баланс команды. Чтобы иметь разные варианты для разных матчей и этапов турнира. И мы в восторге от выбранной группы игроков", — цитирует Саутгейта издание Evening Standard.

Заявка сборной Англии на ЧМ-2022

Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").

Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал"). Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити"), Конор Коуди ("Эвертон"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Бен Уайт ("Арсенал").

Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити"), Конор Коуди ("Эвертон"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Бен Уайт ("Арсенал"). Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Германия), Мэйсон Маунт ("Челси"), Конор Галлахер ("Челси"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм").

Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Германия), Мэйсон Маунт ("Челси"), Конор Галлахер ("Челси"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм"). Нападающие: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг ("Челси"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл"), Джеймс Мэддисон ("Лестер").

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками англичан по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы сообщали, что открытие мундиаля пройдет за час до стартового свистка матча Катар — Эквадор.