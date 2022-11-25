Англия не сумела победить США на ЧМ-2022

В центральном матче игрового дня встретились англичане и американцы

В пятницу, 25 ноября, сборные США и Англии завершали программу шестого игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Встреча второго тура в группе B состоялась в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт" и завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В первом тайме команды устроили качели, создав несколько убойных моментов у ворот друг друга. Ближе к голу были американцы — Кристиан Пулишич пальнул в перекладину. Вторая половина стала настоящим разочарованием из-за минимального количества опасных атак. В итоге — закономерная ничья.

В этой группе в пятницу Уэльс и Иран провели матч 2-го тура, завершившийся сенсацией. Иранцы на последних секундах вырвали победу (2:0), сделав ситуацию в квартете А еще интереснее. В последнем поединке группового этапа англичане сыграют с валлийцами, а американцы — с иранцами. Обе встречи пройдут 29 ноября.

Статистика матча Англия - США

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 англичане разгромили Иран со счетом (6:2). Американцы, в свою очередь, упустили победу над Уэльсом (1:1). С другими результатами мундиаля можно ознакомиться у нас на сайте. Также на "Телеграфе" доступны турнирные таблицы группового этапа чемпионата мира.