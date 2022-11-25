Сенсация на ЧМ-2022: Иран дожал Уэльс на последних секундах (видео)

Валлийцы упустили ничью

Сборная Уэльса на чемпионате мира по футбол в Катаре в рамках второго тура группового раунда сыграла с Ираном.

Матч второго тура в группе B Уэльс — Иран состоялся в Эр-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али" и завершился со счетом 1:0 в пользу иранцев. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Команды провели скучный первый тайм, а во втором Иран значительно взвинтил обороты. В одном из эпизодов встречи иранцы в одной атаке дважды пробили в каркас ворот. Под занавес встречи вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси был удален за грубую игру за пределами своей штрафной. А на 8 компенсированной минуте Рузбе Чешми дальним ударом поразил ворота соперников, принеся Ирану важные три очка.

Уєльс - Иран - статистика матча

Группа B

Видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил Ирану подняться на второе место в группе B, Уельс — последний. В пятницу также сыграют и другие представители этого квартета — Англия и США (начало — в 21:00 по киевскому времени). Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине.

Напомним, в первом туре валлийцы благодаря удачным действиям Гарета Бейла сыграли вничью с американцами (1:1). Иран, в свою очередь, потерпел болезненное поражение от Англии (2:6).

Со всеми результатами и видеообзорами мундиаля в Катаре можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, на "Телеграфе" доступны турнирные таблицы группового этапа ЧМ.