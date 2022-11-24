Англия - США: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Англичане могут решить все вопросы о выходе из группы

В пятницу, 25 ноября, сборные Англии и США сыграют друг с другом в рамках второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре.

Матч группы B Англия — США можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок завершает программу шестого игрового дня.

Матч второго тура в группе B Англия — США состоится в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт" и начнется в 21:00 по киевскому времени. Другие представители этого квартета (Иран и Уэльс) свой поединок второго тура сыграют раньше (начало — в 12:00).

Напомним, на старте мундиаля "Родоначальники футбола" добыли разгромную победу над Ираном, забив этой команде шесть мячей (6:2). Американцы, в свою очередь, упустили победу над Уэльсом, который отыгрался благодаря удачным действиям Гарета Бейла (1:1). С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, на сайте "Телеграф" доступны турнирные таблицы групповой стадии чемпионата мира.