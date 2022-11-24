Англія — США: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Англійці можуть вирішити всі питання про вихід із групи

У п’ятницю, 25 листопада, збірні Англії та США зіграють одна з одною в рамках другого туру чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Матч групи B Англія — США можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок завершує програму шостого дня.

Матч другого туру в групі B Англія — США відбудеться в Ель-Хаурі на стадіоні "Аль-Байт" і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Інші представники цього квартету (Іран та Уельс) свій поєдинок другого туру зіграють раніше (початок – о 12:00).

Нагадаємо, на старті мундіалю "Родоначальники футболу" здобули розгромну перемогу над Іраном, забивши цій команді шість м’ячів (6:2). Американці, у свою чергу, проґавили перемогу над Уельсом, який відігрався завдяки вдалим діям Гарета Бейла (1:1). З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті. Крім того, на сайті "Телеграф" доступні турнірні таблиці групової стадії чемпіонату світу.