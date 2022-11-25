Сенсація на ЧС-2022: Іран дотиснув Уельс на останніх секундах (відео)

Валлійці втратили нічию

Збірна Уельсу на чемпіонаті світу з футболу в Катарі в рамках другого туру групового раунду зіграла з Іраном.

Матч другого туру в групі В Уельс — Іран відбувся в Ер-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі" і завершився з рахунком 2:0 на користь іранців. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Команди провели нудний перший тайм, а в другому Іран значно підняв оберти. В одному з епізодів зустрічі іранці в одній атаці двічі пробили у каркас воріт. Під завісу зустрічі воротаря валлійців Уейна Хеннессі видалили за грубу гру за межами свого штрафного майданчика. А на 8-й компенсованій хвилині Рузбег Чешмі дальнім ударом вразив ворота суперників, принісши Ірану важливі три очки. А на 11-й компенсованій хвилині Рамін Резаєян подвоїв перевагу Ірану.

Уельс – Іран – 0:2

Гол: Чешмі 90+8, Разаеян (90+11)

Попередження: Родон (45+3) – Резаеян (90+5), Джаханбахш (90+5)

Вилучення: Хеннессі (86)

Уельс: Хеннессі – Девіс, Родон, Мефем – Вільямс, Ремсі (Уорд 88), Ампаду (Аллен 78), Робертс (Джонсон 57) – Вілсон (Джеймс 58), Бейл, Мур

Іран: Хоссейні — Мохаммаді, Маджид, Пураліганджі, Разаеян — Хаджсафі (Торабі 77), Езатолахі (Карімі 83), Ахмад Нуроллахі (Чешмі 78), Голізадеш (Джаханбахш 77) — Таремі, Азмун

Уельс - Іран - статистика матчу

Группа B

Відеоогляд зустрічі:

Цей результат дозволив Ірану піднятися на друге місце у групі B, Уельс останній. У п’ятницю також зіграють інші представники цього квартету — Англія та США (початок — о 21:00 за київським часом). Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, у першому турі валлійці завдяки вдалим діям Гарета Бейла зіграли внічию з американцями (1:1). Іран, у свою чергу, зазнав болісної поразки від Англії (2:6).

З усіма результатами та відеооглядами мундіалю у Катарі можна ознайомитись у нас на сайті. Крім того, на "Телеграфі" доступні турнірні таблиці групового етапу ЧС.