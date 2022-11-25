Англія не зуміла перемогти США на ЧС-2022

У центральному матчі ігрового дня зустрілися англійці та американці

У п’ятницю, 25 листопада, збірні США та Англії завершували програму шостого ігрового дня на чемпіонаті світу з футболу у Катарі.

Зустріч другого туру у групі B відбулася в Ель-Хаурі на стадіоні "Аль-Байт" і завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У першому таймі команди влаштували гойдалки, створивши кілька вбивчих моментів біля воріт один одного. Ближче до гола були американці — Крістіан Пулішич пальнув у перекладину. Друга половина зустрічі стала справжнім розчаруванням через мінімальну кількість небезпечних атак. У результаті — закономірна нічия.

Статистика матчу Англія – США

У цій групі у п’ятницю Уельс та Іран провели матч 2-го туру, що завершився сенсацією. Іранці на останніх секундах вирвали перемогу (2:0), зробивши ситуацію в квартеті А ще цікавіше. В останньому поєдинку групового етапу англійці зіграють із валлійцями, а американці – з іранцями. Обидві зустрічі відбудуться 29 листопада.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 англійці розгромили Іран з рахунком (6:2). Американці, у свою чергу, втратили перемогу над Уельсом (1:1). З іншими результатами мундіалю можна ознайомитись у нас на сайті. Також на "Телеграфі" доступні турнірні таблиці групового етапу чемпіонату світу.