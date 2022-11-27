До сліз: футболіст поїхав на ЧС-2022 і там уперше побачив свою племінницю

Майсон Маунт зустрівся зі своєю сестрою та її дочкою

Зворушлива історія сталася на чемпіонаті світу з футболу після матчу між збірними Англії та Ірану. Півзахисник англійської команди Мейсон Маунт вперше зустрівся зі своєю трирічною племінницею Поппі.

Старша сестра Маунта живе у Сіднеї. Три роки тому вона народила дочку, після чого розпочалася пандемія коронавірусу. У результаті ні Стейсі не могла подорожувати до Англії, ні рідні не могли її відвідувати, пише Daily Mail.

І ось тепер вони зустрілися на чемпіонаті світу у Катарі. Стейсі та Поппі були одягнені у футболки збірної Англії з прізвищем Маунт.

Після фінального свистка Мейсон пішов на трибуни до сестри та обійняв племінницю.

Нагадаємо, що збірна Англії у другому поєдинку на мундіалі зіграла внічию з командою США. І тепер 29 листопада зіграє із командою Уельс останній матч групового етапу.

Раніше ми писали, що авіакомпанія Ryanair жорстокого пожартувала з півзахисника "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Він не потрапив до заявки національної команди на чемпіонат світу.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.