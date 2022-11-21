Англія — Іран: відеоогляд матчу ЧС-2022

Фаворит зустрічі англійська команда

У першому турі чемпіонату світу з футболу 21 листопада на стадіоні "Халіфа" у Досі відбудеться поєдинок групи В між збірними Англії та Ірану. "Телеграф" веде текстову трансляцію матчу Англія — Іран. А тут ви зможете побачити відео голів та ключових подій зустрічі.

АНГЛІЯ — ІРАН — 0:0 (оновлюється)

Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії.

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.