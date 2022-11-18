Зрадник, свідок Єгови та герой Євро-2020: де зараз гравці найкращої збірної України в історії

У 2006 році "синьо-жовті" грали у чвертьфіналі чемпіонату світу

У неділю, 20 листопада, стартує чемпіонат світу з футболу. І знову без збірної України. Наша команда програла Уельсу стиковий матч за вихід на ЧС-2022. А загалом, за всю історію незалежності, українці лише раз були на мундіалі. В 2006 році.

Тоді підопічні Олега Блохіна сенсаційно дісталися чвертьфіналу світової першості. Дві перемоги у групі плюс наддраматичний поєдинок зі Швейцарією у 1/8 фіналу – так Україна оформила своє головне досягнення. Багато хто називає ту збірну України — найкращою в історії. Де зараз наші головні герої ЧС-2006?

Олександр Шовковський

Голкіпер відіграв усі матчі на мундіалі та встановив унікальне досягнення – не пропустив жодного гола у серії післяматчевих пенальті. Саме гра Шовковського допомогла Україні пройти Швейцарію. Наразі Олександр входить до тренерського штабу збірної України.

Андрій Несмачний

Захисник відіграв на ЧС-2006 усі п’ять матчів. Ще трохи пограв за "Динамо" та збірну, а потім завершив кар’єру. Через релігію — він став свідком Єгови. "Я залишив професійний спорт. Я зрозумів, що світ сатани використав мене, вичавив як лимон, забрав молодість, силу і запропонував натомість фальшиві ілюзії успіху", — заявив про своє рішення Несмачний.

Андрій Русол

Забив перший гол збірної України на чемпіонатах світу (у ворота Саудівської Аравії). Наразі працює виконавчим директором клубу "Дніпро-1".

Олег Гусєв

Основний гравець збірної на ЧС-2006. У липні 2020 року увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу у "Динамо".

Владислав Ващук

Отримав першу червону картку збірної України на ЧС. Наразі займається волонтерством і є першим віце-президентом Асоціації пляжного футболу України.

Олег Шелаєв

Відіграв усі матчі на мундіалі. 2021 року відновив кар’єру у віці 44 роки! Грав за клуб "Вовчанськ" у Другій лізі. І лише початок повномасштабної війни змусив футболіста повісити бутси на цвях.

Максим Калініченко

На ЧС-2006 півзахисник відзначився голом у ворота збірної Саудівської Аравії. Після завершення кар’єри працював експертом на ТБ, пробував себе у тренерській якості. У вересні цього року був звільнений з посади головного тренера "Левадії" (Естонія), де працював лише 10 днів.

Руслан Ротань

У грудні 2018 року очолив молодіжну збірну України (до 21 року). Вивів командну на чемпіонат Європи 2023 року.

Артем Мілевський

Під час серії пенальті проти Швейцарії Артем виконав знущальний удар у стилі Паненки. Ще минулого року грав за "Минай" із Закарпатської області.

Сергій Ребров

На чемпіонаті світу відзначився розкішним голом у ворота Саудівської Аравії.

Після завершення кар’єри став працювати тренером, де досяг серйозних успіхів. Виграв двічі чемпіонат України із "Динамо". Тричі вигравав чемпіонат Угорщини з "Ференцварошем". А також став чемпіоном ОАЕ з "Аль-Айном", де працює досі.

Андрій Воронін

Останнім часом працював у тренерському штабі московського "Динамо". Але після початку повномасштабного вторгнення виїхав із росії.

Андрій Шевченко

Наш найкращий бомбардир на чемпіонатах світу — два голи.

Був головним тренером збірної України з якою досяг видатного результату — дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. Попрацював трохи з італійською "Дженоа", звідки був звільнений. Наразі різними соціальними проектами наближає Україну до перемоги у війні.

Є ще кілька гравців про яких варто згадати. І один, про якого не хочеться говорити. Це зрадник України, котрий з початку повномасштабної війни ніяк не засудив росію, більше того, залишився працювати у Санкт-Петербурзі. Навіть його ім’я називати не має бажання.

Андрій П’ятов та Дмитро Чигринський їздили на чемпіонат світу, але на поле так і не вийшли. Проте вони досі грають на професійному рівні. П’ятов виступає за "Шахтар", а Чигринський — за грецький "Іонікос".

На жаль, до наших днів не дожив Андрій Гусін. Саме його гол у ворота Греції приніс нашій команді путівку на мундіаль. 2014 року Гусін загинув, впавши з мотоцикла.