Предатель, свидетель Иеговы и герой Евро-2020: где сейчас игроки лучшей сборной Украины в истории

В 2006 году "сине-желтые" играли в четвертьфинале чемпионата мира

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу. И снова без сборной Украины. Наша команда проиграла Уэльсу стыковой матч за выход на ЧМ-2022. А вообще, за всю историю независимости, украинцы лишь раз были на мундиале. В 2006 году.

Тогда подопечные Олега Блохина сенсационно добрались до четвертьфинала мирового первенства. Две победы в группе плюс сверхдраматичный поединок со Швейцарией в 1/8 финала — так Украина оформила свое главное достижение. Многие называют ту сборную Украины — лучшей в истории. Где сейчас наши главные герои ЧМ-2006?

Александр Шовковский

Голкипер отыграл все матчи на мундиале и установил уникальное достижение — не пропустил ни одного гола в серии послематчевых пенальти. Именно игра Шовковского помогла Украине пройти Швейцарию. Сейчас Александр входит в тренерский штаб сборной Украины.

Андрей Несмачный

Защитник отыграл на ЧМ-2006 все пять матчей. Еще немного поиграл за "Динамо" и сборную, а потом завершил карьеру. Из-за религии, он стал свидетелем Иеговы. "Я оставил профессиональный спорт. Я понял, что мир сатаны использовал меня, выжал как лимон, забрал молодость, силу и предложил взамен фальшивые иллюзии успеха", – заявил о своем решении Несмачный.

Андрей Русол

Забил первый гол сборной Украины на чемпионатах мира (в ворота Саудовской Аравии). Сейчас работает исполнительным директором клуба "Днепр-1".

Олег Гусев

Основной игрок сборной на ЧМ-2006. В июле 2020 года вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо".

Владислав Ващук

Получил первую красную карточку сборной Украины на ЧМ. Сейчас занимается волонтерством и является первым вице-президентом Ассоциации пляжного футбола Украины.

Олег Шелаев

Отыграл все матчи на мундиале. В 2021 году возобновил карьеру в возрасте 44 года! Играл за клуб "Волчанск" во Второй лиге. И лишь начало полномасштабной войны вынудило футболиста повесить бутсы на гвоздь.

Максим Калиниченко

На ЧМ-2006 полузащитник отметился голом в ворота сборной Саудовской Аравии. После завершения карьеры работал экспертом на ТВ, пробовал себя в тренерском качестве. В сентябре этого года был уволен с поста главного тренера "Левадии" (Эстония), где проработал всего 10 дней.

Руслан Ротань

В декабря 2018 года возглавил молодежную сборную Украины (до 21 года). Вывел командну на чемпионат Европы 2023 года.

Артем Милевский

Во время серии пенальти против Швейцарии Артем исполнил издевательский удар в стиле Паненки. Еще в прошлом году играл за "Минай" из Закарпатской области.

Сергей Ребров

На чемпионате мира отметился шикарным голом в ворота Саудовской Аравии.

После завершения карьеры стал работать тренером, где добился серьезных успехов. Выиграл дважды чемпионат Украины с "Динамо". Трижды выигрывал чемпионат Венгрии с "Ференцварошем". А также стал чемпионом ОАЭ с "Аль-Айном", где работает по сей день.

Андрей Воронин

Последнее время работал в тренерском штабе московского "Динамо". Но после начала полномасштабного вторжение уехал из россии.

Андрей Шевченко

Наш лучший бомбардир на чемпионатах мира — два гола.

Был главным тренером сборной Украины с которой добился выдающегося результата — дошел до четвертьфинала Евро-2020. Поработал немного с итальянской "Дженоа", откуда был уволен. Теперь различными социальными проектами приближает Украину к победе в войне.

Есть еще пару игроков о которых стоит упомянуть. И один, о котором говорить не хочется. Это предатель Украины, который с начала полномасштабной войны никак не осудил россию, более того, остался работать в Санкт-Петербурге. Даже его имя называть нет желания.

Андрей Пятов и Дмитрий Чигринский ездили на чемпионат мира, но на поле так и не вышли. Зато они до сих пор играют на профессиональном уровне. Пятов выступает за "Шахтер", а Чигринский — за греческий "Ионикос".

Увы, до наших дней не дожил Андрей Гусин. Именно его гол в ворота Греции принес нашей команде путевку на мундиаль. В 2014 году Гусин погиб, упав с мотоцикла.