Фаворит встречи английская команда

В первом туре чемпионата мира по футболу 21 ноября на стадионе "Халифа" в Дохе состоится поединок группы В между сборными Англии и Ирана. "Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча Англия — Иран. А здесь вы сможете увидеть видео голов и ключевых событий встречи.

АНГЛИЯ — ИРАН — 0:0 (обновляется)

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что по ней могут снимать сериал. Интересно, что победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.