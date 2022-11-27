Випили за вечір на 20 тисяч євро: як розважаються дружини англійських футболістів на ЧС-2022

Дівчата бурхливо відсвяткували перемогу команди у першому турі ЧС-2022

Дружини та подруги футболістів збірної Англії під час чемпіонату світу живуть на круїзному лайнері, де закони Катару не діють. Тому вони там відриваються на повну.

Як пише іспанське видання As, дівчата бурхливо відсвяткували перемогу збірної Англії над Іраном. Вони розважалися у караоке, замовляли коктейлі та пили шампанське по 300 євро за пляшку. Наприкінці вечора їм було виставлено рахунок на 20 тисяч євро.

Корабель, де живуть дружини та подруги футболістів, розрахований на 6762 гостя, а пакетний тур на час мундіалю коштує 7 тисяч євро. До послуг 6 басейнів, 14 джакузі, 13 ресторанів і 30 барів, а також різні дорогі бутіки, салони краси та тренажерні зали.

Раніше ми писали, що півзахисник англійської команди Мейсон Маунт на ЧС-2022 вперше зустрівся зі своєю трирічною племінницею Поппі.

Нагадаємо, що збірна Англії у другому поєдинку на мундіалі зіграла внічию з командою США. І тепер 29 листопада зустрінеться із командою Уельс останній матч групового етапу.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.