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Жодних оргій! Головний тренер збірної Іспанії попередив футболістів

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Жодних оргій! Головний тренер збірної Іспанії попередив футболістів

Луїс Енріке розповів, як ставиться до сексу перед матчами

У неділю, 27 листопада, збірна Іспанії проведе ключовий матч групового етапу. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Іспанія — Німеччина.

А напередодні зустрічі головний тренер іспанської команди Луїс Енріке розповів, як ставиться до сексу перед матчами.

"Вважаю секс перед матчами абсолютно нормальним явищем. Але якщо ти влаштовуєш оргію ввечері перед грою – це не ідеальний варіант.

Коли гравці у клубах, ця тема взагалі нікого не цікавить. Кожен може займатися сексом зі своїм партнером. Це нормально", — цитує іспанського тренера Daily Mail.

Раніше ми писали, що Луїс Енріке налякав Феррана Торреса, який зустрічається з його дочкою.

Нагадаємо, що у першому турі чемпіонату світу збірна Іспанії розгромила Коста-Ріку з рахунком — 7:0.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.

Теги:
#Футбол #Луїс Енріке #ЧС-2022 #Чемпіонат світу з футболу 2022 року #Секс #ЧС-2022 в Катарі