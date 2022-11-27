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Никаких оргий! Главный тренер сборной Испании предупредил футболистов

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Никаких оргий! Главный тренер сборной Испании предупредил футболистов

Луис Энрике рассказал, как относится к сексу перед матчами

В воскресенье, 27 ноября, сборная Испании проведет ключевой матч группового этапа. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Испания — Германия.

А накануне встречи главный тренер испанской команды Луис Энрике рассказал о том, как относится к сексу перед матчами.

"Считаю секс перед матчами абсолютно нормальным явлением. Но если ты устраиваешь оргию вечером перед игрой – это не идеальный вариант.

Когда игроки в клубах, эта тема вообще никого не интересует. Каждый может заниматься сексом со своим партнером. Это нормально", – цитирует испанского тренера Daily Mail.

Ранее мы писали, что Луис Энрике напугал Феррана Торреса, который встречается с его дочерью.

Напомним, что в первом туре чемпионата мира сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом — 7:0.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.

Теги:
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