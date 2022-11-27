Никаких оргий! Главный тренер сборной Испании предупредил футболистов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Луис Энрике рассказал, как относится к сексу перед матчами
В воскресенье, 27 ноября, сборная Испании проведет ключевой матч группового этапа. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Испания — Германия.
А накануне встречи главный тренер испанской команды Луис Энрике рассказал о том, как относится к сексу перед матчами.
"Считаю секс перед матчами абсолютно нормальным явлением. Но если ты устраиваешь оргию вечером перед игрой – это не идеальный вариант.
Когда игроки в клубах, эта тема вообще никого не интересует. Каждый может заниматься сексом со своим партнером. Это нормально", – цитирует испанского тренера Daily Mail.
Ранее мы писали, что Луис Энрике напугал Феррана Торреса, который встречается с его дочерью.
Напомним, что в первом туре чемпионата мира сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом — 7:0.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.