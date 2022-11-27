Испания - Германия: онлайн суперматча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка грандов мирового футбола

В группе Е чемпионата мира по футболу 27 ноября, в воскресенье, будет сыгран матч между сборными Испании и Германиия. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Испания — Германия.

Испания

Испанцы бодро начали мундиаль. Отгрузили в ворота Коста-Рики семь голов.

Германия

Немецкая команда сенсационно уступила в первом туре сборной Японии.

Турнирное положение

Тут немцам обязательно нужно выигрывать, если они хотят остаться на ЧМ-2022. В случае поражения Германия может досрочно попрощаться с мундиалем.

История встреч

Команды провели между собой 25 поединков. 8 побед — у Испании, 9 — у Германии, остальные встречи завершились миром.

На чемпионатах мира сборные пересекались четыре раза:

2010. Германия — Испания — 0:1

1994. Германия — Испания — 1:1

1982. Германия — Испания — 2:1

1966. Германия — Испания — 2:1

Кто фаворит

В букмекерских конторах на победу Испании можно сделать ставку с коэффициентом — 2,40, котировки на ничью — 2,90, на победу Германии — 3,60. Самый ожидаемый счет — 1:1.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Аль-Байт" (Аль-Хаур)

Вместимость: 60 тысяч зрителей.

Здесь в основу дизайна вошел бедуинский шатер, который был домом для кочевников, живших на берегу Персидского залива. Арена символизирует связь прошлого и будущего Катара. Интерьеры спорткомплекса с суперсовременной начинкой напоминают богатый бедуинский шатер.

"Аль-Байт" станет вторым по значимости стадионом турнира: тут пройдет матч открытия и еще 9 игр всех стадий – до полуфинала. После завершения мундиаля верхний ярус трибун разберут и арена будет вмещать всего 32 тысячи зрителей.

Ранее мы писали, что главный тренер Испании Луис Энрике пригрозил Феррану Торресу, который встречается с его дочерью.

Напомним, что защитник сборной Германии Антонио Рюдигер пожертвовал все призовые за участие в ЧМ-2022 для детей Сьерра-Леоне. Футболист профинансировал сложные и дорогостоящие операции для 11 детей страны, где родилась его мать.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.