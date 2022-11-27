Іспанія — Німеччина: онлайн суперматчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку грандів світового футболу

У групі Е чемпіонату світу з футболу 27 листопада, у неділю, буде зіграний матч між збірними Іспанії та Німеччини. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Німеччина.

Іспанія

Іспанці бадьоро розпочали мундіаль. Відвантажили у ворота Коста-Ріки сім голів.

Німеччина

Німецька команда сенсаційно поступилася в першому туры збірній Японії.

Турнірне становище

Тут німцям обов’язково потрібно вигравати, якщо вони хочуть залишитись на ЧС-2022. У разі поразки Німеччина може достроково попрощатися з мундіалем.

Історія зустрічей

Команди провели між собою 25 поєдинків. 8 перемог — в Іспанії, 9 — у Німеччини, решта зустрічей завершилася миром.

На чемпіонатах світу збірні перетиналися чотири рази:

2010. Німеччина — Іспанія — 0:1

1994. Німеччина — Іспанія — 1:1

1982. Німеччина — Іспанія — 2:1

1966. Німеччина — Іспанія — 2:1

Хто фаворит

У букмекерських конторах на перемогу Іспанії можна зробити ставку з коефіцієнтом – 2,40, котирування на нічию – 2,90, на перемогу Німеччини – 3,60. Найочікуваніший рахунок — 1:1.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Аль-Байт" (Аль-Хаур). Місткість: 60 тисяч глядачів.

Тут в основу дизайну увійшов бедуїнський намет, який був будинком для кочівників, що жили на березі Перської затоки. Арена символізує зв’язок минулого та майбутнього Катару. Інтер’єри спорткомплексу із суперсучасною начинкою нагадують багатий бедуїнський намет.

"Аль-Байт" стане другим за значимістю стадіоном турніру: тут пройде матч відкриття та ще 9 ігор усіх стадій – до півфіналу. Після завершення мундіалю верхній ярус трибун розберуть і арена вміщатиме лише 32 тисячі глядачів.

Раніше ми писали, що головний тренер Іспанії Луїс Енріке пригрозив Феррану Торресу, який зустрічається з його дочкою.

Нагадаємо, що захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер пожертвував усі призові за участь у ЧС-2022 для дітей Сьєрра-Леоне. Футболіст профінансував складні та дорогі операції для 11 дітей країни, де народилася його мати.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.