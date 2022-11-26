Магія Мессі спрацювала: Аргентина обіграла Мексику на ЧС-2022 (відео)

У Катарі відбувся центральний матч сьомого ігрового дня

У суботу, 26 листопада, збірні Аргентини та Мексики зустрілися у рамках центрального матчу другого туру на чемпіонаті світу з футболу у Катарі.

Зустріч відбулася в Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік" та завершилася з рахунком 2:0 на користь аргентинців. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Команди надто прагматично підійшли до гри, адже на кону стояла доля путівки у плей-офф ЧС-2022, а поразка позбавляла Аргентину шансів і значно погыршувала ситуацію для Мексики у боротьбі за вихід із групи. У результаті вболівальники у першій половині зустрічі побачили не футбол, а боротьбу на кожному клаптику поля.

У другій половині аргентинці активізувалися та почали грати швидше. Однак вирішальну роль у поєдинку відіграв фактор Ліонеля Мессі. Семиразовий володар "Золотого м’яча" в середині тайму відкрив рахунок у грі, пробивши з-за меж штрафного майданчика. Потім Енцо Фернандес, який вийшов на заміну, подвоїв перевагу Аргентини після розіграшу кутового.

Статистика матчу Аргентина – Мексика

Відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Відео голів:

Группа С

Цей результат вивів Аргентину на друге місце у групі, проте команда все ще перебуває під загрозою вильоту з турніру. У 3-му турі аргентинці зіграють із Польщею, а мексиканці – із Саудівською Аравією. Обидва матчі відбудуться 30 листопада.

В іншому матчі 2 тури групи С Польща розправилася із Саудівською Аравією (2:0). З результатами та відеооглядами всіх матчів ЧС-2022

Нагадаємо, у першому турі збірна Мексики поділила очки з Польщею (0:0), а команда Аргентини примудрилася програти Саудівській Аравії (1:2). Після цього поєдинку Мессі дісталося від фанатів, а гравці близькосхідної країни отримали солідні подарунки.