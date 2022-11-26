Магия Месси сработала: Аргентина обыграла Мексику на ЧМ-2022 (видео)

В Катаре состоялся центральный матч седьмого игрового дня

В субботу, 26 ноября, сборные Аргентины и Мексики встретились в рамках центрального матча второго тура на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Встреча состоялась в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Команды слишком прагматично подошли к игре, ведь на кону стояла судьба путевки в плей-офф ЧМ-2022, а поражение попросту лишало Аргентину шансов и значительно усугубляло ситуацию для Мексики в борьбе за выход из группы. В итоге болельщики в первой половине встречи увидели не футбол, а борьбу на каждом клочке поля.

Во второй половине аргентинцы активизировались и стали играть быстрее. Однако решающую роль в исходе поединка сыграл фактор Лионеля Месси. Семикратный обладатель "Золотого мяча" в середине тайма открыл счет в игре, пробив из-за пределов штрафной. Чуть позже вышедший на замену Енцо Фернандес удвоил преимущество Аргентины после розыгрыша углового.

Статистика матча Аргентина - Мексика

Видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Видео голов:

Этот результат вывел Аргентину на второе место в группе, однако команда все еще находится под угрозой вылета из турнира. В 3-м туре аргентинцы сыграют с Польшей, а мексиканцы — с Саудовской Аравией. Обе игры состоятся 30 ноября.

Группа С

В другом матче 2 тура группы С Польша расправилась с Саудовской Аравией (2:0). С результатами и видеообзорами всех матчей ЧМ-2022

Напомним, в первом туре сборная Мексики поделила очки с Польшей (0:0), а команда Аргентины умудрилась проиграть Саудовской Аравии (1:2). После этого поединка Месси досталось от фанатов, а игроки ближневосточной страны получили солидные подарки.