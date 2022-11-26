Хорватія — Канада: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
У неділю, 27 листопада, відбудеться матч чемпіонату світу з футболу у групі F між збірними Хорватії та Канади. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Хорватія — Канада.
Хорватія
Срібні призери чемпіонату світу 2018 року хорвати не переконливо розпочали мундіаль. Втратили очки у поєдинку проти Марокко.
Канада
Це лише другий в історії чемпіонат світу для канадців. У першому турі вони прикро програли Бельгії, не реалізувавши пенальті.
Турнірне становище
У разі поразки канадці втратять шанси на вихід із групи.
Історія зустрічей
Це буде перший в історії матч національних збірних Хорватії та Канади.
Хто фаворит
Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Хорватії з коефіцієнтом – 2,11, на нічию – 3,55, на перемогу Канади – 3,75.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
Стадіон
Матч відбудеться на арені Халіфа" (Доха). Місткість: 45 416 глядачів.
Це один із найстаріших стадіонів Катару, який збудували у 1976 році та реконструювали у 2017-му.
На арені вже пройшов фінал клубного ЧС-2019, у якому переміг "Ліверпуль". Під час світової першості на стадіоні пройдуть вісім матчів, найважливіший із яких – за третє місце.
Раніше ми писали, що Хорватія взяла на чемпіонат світу гравця, який кричав "Слава Україні".
ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.