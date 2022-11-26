Хорватія — Канада: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У неділю, 27 листопада, відбудеться матч чемпіонату світу з футболу у групі F між збірними Хорватії та Канади. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Хорватія — Канада.

Хорватія

Срібні призери чемпіонату світу 2018 року хорвати не переконливо розпочали мундіаль. Втратили очки у поєдинку проти Марокко.

Канада

Це лише другий в історії чемпіонат світу для канадців. У першому турі вони прикро програли Бельгії, не реалізувавши пенальті.

Турнірне становище

У разі поразки канадці втратять шанси на вихід із групи.

Історія зустрічей

Це буде перший в історії матч національних збірних Хорватії та Канади.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Хорватії з коефіцієнтом – 2,11, на нічию – 3,55, на перемогу Канади – 3,75.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені Халіфа" (Доха). Місткість: 45 416 глядачів.

Це один із найстаріших стадіонів Катару, який збудували у 1976 році та реконструювали у 2017-му.

На арені вже пройшов фінал клубного ЧС-2019, у якому переміг "Ліверпуль". Під час світової першості на стадіоні пройдуть вісім матчів, найважливіший із яких – за третє місце.

Раніше ми писали, що Хорватія взяла на чемпіонат світу гравця, який кричав "Слава Україні".

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.