Хорватія покарала Канаду на ЧС-2022 за довгий язик тренера (відео)

Хорватія зробила серйозну заявку на вихід із групи

У неділю, 28 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі зустрілися представники групи F Хорватія та Канада.

Зустріч другого туру групового раунду відбулася в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа та завершилася перемогою хорватів із рахунком 4:1. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Зустріч розпочалася для європейської команди з холодного душу – Альфонсо Девіс вже на другій хвилині відкрив рахунок. Після цього розпочалася абсолютно інша гра. Хорвати за всіма показниками виглядали краще та закономірно перемогли, забивши чотири голи. Забивали Марко Лівая, Андрій Крамарич, який відзначився дублем, та Ловро Маєр.

Ця перемога дозволила хорватам очолити групу F, Канада достроково втратила шанси на вихід у плей-офф.

Хорватія – Канада – 4:1

Голи: Крамарич, 36, 70. Лівая, 44. Маєр, 90+3 – Девіс, 2

Попередження: Ловрен, 56. Модріч, 85 – Бьюкенен, 52. Міллер, 85

Хорватія: Лівакович – Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса – Брозович, Модрич (Оршич, 86), Ковачич (Маєр, 86) – Лівая (Петкович, 60), Крамарич (Влашич, 71), Перішич (Оршич, 86)

Канада: Борян – Ларейя, (Хойлетт, 62) Віторія, Міллер – Джонстон, Хатчінсон (Адегукбе, 72) Еуштакіу (Коне, 46), Девіс – Ларін (Осоріо, 46), Бьюкенен, Девід (Кавалліні, 72).

Группа F

Статистика матча Хорватия - Канада

Відеоогляд матчу Хорватія — Канада:

Перед грою спалахнув великий скандал через слова головного тренера збірної Канади Джона Хердмана. Наставник канадців дозволив собі неприємно висловитися про суперників, через що хорвати були дуже мотивовані у матчі з канадцями.

Зазначимо, у неділю збірна Бельгії програла Марокко (0:2), що значно заплутало ситуацію у групі.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 з футболу Канада поступилася Бельгії (0:1), показавши гарну гру, а Хорватія розійшлася миром із Марокко (0:0).