Леви роздерли Дияволів: епічна перемога Марокко над Бельгією (відео)

Марокканці забили два голи, ще одне взяття воріт арбітр скасував після перегляду VAR

У другому турі чемпіонату світу з футболу зустрічалися представники групи F. Бельгія грала з Марокко. Ми вели онлайн-трансляцію поєдинку.

З перших хвилин бельгійці домінували на полі, постійно атакували, часто били по воротах. Але мало не пішли на перерву з поганим настроєм. Вже в компенсований час Зієш красиво зі штрафного закрутив м’яч у ворота. І лише VAR, який помітив дрібний офсайд, позбавив радості Атлаських левів.

Після перерви ситуація на полі не змінилася. Знову ініціатива була у бельгійських дияволів і знову забили гол марокканці, і знову був VAR. Але цього разу м’яч влетів у ворота чисто.

А потім ще був контрольний перед фінальним свистком.

Слід зазначити, що обидва голи у матчі забили футболісти, які вийшли на заміну.

Бельгія — Марокко — 0:2

Голи: Сабірі (73), Абухляль (90+2)

Бельгія: Куртуа, Альдервейрелд, Вертонген, Вітсель (Лукаку, 81), Е. Азар (Мертенс, 60), Де Брьойне, Батшуайї (Де Кетеларе, 74), Меньє, Т. Азар (Троссар, 75), Онана (Тілеманс, 60), Кастань.

Марокко: Буну, Хакімі (Аттіят, 68), Мазрауї, Амрабат, Агер, Саїс, Зієш, Унаї (Ель-Яким, 78), Амалла (Сабірі, 67), Буфаль (Абухляль, 73), Ен-Несірі (Хамдала, 72).

Огляд матчу:

Гол Сабірі

Гол Абухляля

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що сьогодні у цій групі пройде ще один матч. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Хорватія — Канада.

Напередодні цієї зустрічі хорватські ЗМІ зобразили голим головного тренера Канади. Все через його грубе висловлювання.