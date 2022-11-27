Львы растерзали Дьяволов: эпичная победа Марокко над Бельгией (видео)

Марокканцы забили два гола, еще одно взятие ворот арбитр отменил после просмотра VAR

Во втором туре чемпионата мира по футболу встречались представители группы F. Бельгия играла с Марокко. Мы вели онлайн-трансляцию поединка.

С первых минут бельгийцы доминировали на поле, постоянно атаковали, часто били по воротам. Но едва не ушли на перерыв с плохим настроением. Уже в компенсированное время Зиеш красиво со штрафного закрутил мяч в ворота. И лишь VAR, заметивший мелкий офсайд, лишил радости Атласских львов.

После перерыва ситуация на поле не поменялась. Снова инициатива была у бельгийских Дьяволов и снова забили гол марокканцы, и снова был VAR. Но на этот раз мяч влетел в ворота чисто.

А потом еще был контрольный перед финальным свистком.

Надо отметить, что оба гола в матче забили футболисты, которые вышли на замену.

Бельгия — Марокко — 0:2

Голы: Сабири (73), Абухляль (90+2)

Бельгия: Куртуа, Альдервейрелд, Вертонген, Витсель (Лукаку, 81), Э. Азар (Мертенс, 60), Де Брейне, Батшуайи (Де Кетеларе, 74), Менье, Т. Азар (Троссар, 75), Онана (Тилеманс, 60), Кастань.

Марокко: Буну, Хакими (Аттият , 68), Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи (Эль-Яким, 78), Амалла (Сабири, 67), Буфаль (Абухляль, 73), Эн‑Несири (Хамдала, 72).

Обзор матча:

Гол Сабири

Гол Абухляля

Турнирная таблица

Напомним, что сегодня в этой группе пройдет еще один матч. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Хорватия — Канада.

Наканунек этой встречи хорватские СМИ изобразили голым главного тренера Канады. Все из-за его грубого высказывания.