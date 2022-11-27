Львы растерзали Дьяволов: эпичная победа Марокко над Бельгией (видео)
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Марокканцы забили два гола, еще одно взятие ворот арбитр отменил после просмотра VAR
Во втором туре чемпионата мира по футболу встречались представители группы F. Бельгия играла с Марокко. Мы вели онлайн-трансляцию поединка.
С первых минут бельгийцы доминировали на поле, постоянно атаковали, часто били по воротам. Но едва не ушли на перерыв с плохим настроением. Уже в компенсированное время Зиеш красиво со штрафного закрутил мяч в ворота. И лишь VAR, заметивший мелкий офсайд, лишил радости Атласских львов.
После перерыва ситуация на поле не поменялась. Снова инициатива была у бельгийских Дьяволов и снова забили гол марокканцы, и снова был VAR. Но на этот раз мяч влетел в ворота чисто.
А потом еще был контрольный перед финальным свистком.
Надо отметить, что оба гола в матче забили футболисты, которые вышли на замену.
Бельгия — Марокко — 0:2
Голы: Сабири (73), Абухляль (90+2)
Бельгия: Куртуа, Альдервейрелд, Вертонген, Витсель (Лукаку, 81), Э. Азар (Мертенс, 60), Де Брейне, Батшуайи (Де Кетеларе, 74), Менье, Т. Азар (Троссар, 75), Онана (Тилеманс, 60), Кастань.
Марокко: Буну, Хакими (Аттият , 68), Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи (Эль-Яким, 78), Амалла (Сабири, 67), Буфаль (Абухляль, 73), Эн‑Несири (Хамдала, 72).
Обзор матча:
Гол Сабири
Гол Абухляля
Турнирная таблица
Напомним, что сегодня в этой группе пройдет еще один матч. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Хорватия — Канада.
Наканунек этой встречи хорватские СМИ изобразили голым главного тренера Канады. Все из-за его грубого высказывания.