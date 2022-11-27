Бельгия - Марокко: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
На чемпионате мира по футболу в воскресенье, 27 ноября, состоится матч в группе F между сборными Бельгии и Марокко. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Бельгия — Марокко.
Бельгия
Европейцы добыли трудную победу в первом туре над Канадой. И должны благодарить Тибо Куртуа, который отбил пенальти.
Марокко
Африканская сборная может занести себе в актив матч первого тура с вице-чемпионами мира-2018 хорватами. Марокканцам удалось сыграть вничью.
Турнирное положение
Победа гарантирует бельгийцам плей-офф. У Марокко даже в случае поражение будут математические шансы на 1/8 финала.
История встреч
Сборные трижды играли между собой. В последней игре бельгийцы потерпели болезненное поражение.
- 2008. Бельгия — Марокко — 1:4
- 1999. Бельгия — Марокко — 4:0
- 1994. Бельгия — Марокко — 1:0
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор принимают такие ставки на этот матч: победа Бельгии — 2,02, ничья — 3,35, победа Марокко — 4,30.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Стадион
Матч состоится на арене "Аль-Тумама" (Доха). Вместимость: 40 тысяч зрителей.
Архитекторов вдохновила традиционная катарская кружевная шапочка гафия – фасад явно напоминает узор этого головного убора. Названа арена в честь дерева, которое растет в регионе.
Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну 1/4 финала. После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, а на территории спорткомплекса разместят центр спортивной медицины и отель.
Ранее мы писали, что сборная Бельгии взяла на чемпионат мира инструктора по йоге.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.