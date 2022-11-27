Бельгия - Марокко: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу в воскресенье, 27 ноября, состоится матч в группе F между сборными Бельгии и Марокко. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Бельгия — Марокко.

Бельгия

Европейцы добыли трудную победу в первом туре над Канадой. И должны благодарить Тибо Куртуа, который отбил пенальти.

Марокко

Африканская сборная может занести себе в актив матч первого тура с вице-чемпионами мира-2018 хорватами. Марокканцам удалось сыграть вничью.

Турнирное положение

Победа гарантирует бельгийцам плей-офф. У Марокко даже в случае поражение будут математические шансы на 1/8 финала.

История встреч

Сборные трижды играли между собой. В последней игре бельгийцы потерпели болезненное поражение.

2008. Бельгия — Марокко — 1:4

1999. Бельгия — Марокко — 4:0

1994. Бельгия — Марокко — 1:0

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор принимают такие ставки на этот матч: победа Бельгии — 2,02, ничья — 3,35, победа Марокко — 4,30.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Аль-Тумама" (Доха). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Архитекторов вдохновила традиционная катарская кружевная шапочка гафия – фасад явно напоминает узор этого головного убора. Названа арена в честь дерева, которое растет в регионе.

Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну 1/4 финала. После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, а на территории спорткомплекса разместят центр спортивной медицины и отель.

Ранее мы писали, что сборная Бельгии взяла на чемпионат мира инструктора по йоге.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.