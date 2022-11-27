Бельгія — Марокко: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з футболу в неділю, 27 листопада, відбудеться матч у групі F між збірними Бельгії та Марокко. Початок зустрічі о 15:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Бельгія — Марокко.

Бельгія

Європейці здобули важку перемогу у першому турі над Канадою. І повинні дякувати Тібо Куртуа, який відбив пенальті.

Марокко

Африканська збірна може занести собі в актив матч першого туру із віцечемпіонами світу-2018 хорватами. Марокканцям вдалося зіграти внічию.

Турнірне становище

Перемога гарантує бельгійцям плей-офф. Марокко навіть у разі поразки матиме математичні шанси на 1/8 фіналу.

Історія зустрічей

Збірні тричі грали між собою. В останній грі бельгійці зазнали болючої поразки.

2008. Бельгія — Марокко — 1:4

1999. Бельгія — Марокко — 4:0

1994. Бельгія — Марокко — 1:0

Хто фаворит

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Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені Аль-Тумама (Доха). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Архітекторів надихнула традиційна катарська мереживна шапочка гафія — фасад явно нагадує візерунок цього головного убору. Названо арену на честь дерева, що росте у регіоні.

Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну 1/4 фіналу. Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, а на території спорткомплексу розмістять центр спортивної медицини та готель.

Раніше ми писали, що збірна Бельгії взяла на чемпіонат світу інструктора з йоги.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.