Хорватия наказала Канаду на ЧМ-2022 за длинный язык тренера (видео)

Хорватия сделала серьезную заявку на выход из группы

В воскресенье, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре встретились представители группы F Хорватия и Канада.

Встреча второго тура группового раунда состоялась в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа и завершилась победой хорватов со счетом 4:1. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Встреча началась для европейской команды с холодного душа — Альфонсо Дэвис уже на второй минуте открыл счет. После этого началась абсолютно другая игра. Хорваты по всем показателям выглядели лучше и закономерно победили, забив четыре гола. Забивали Марко Ливая, Андрей Крамарич, который отличился дублем, и Ловро Майер.

Эта победа позволила хорватам возглавить группу F, Канада досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф.

Хорватия – Канада – 4:1

Голы: Крамарич, 36, 70. Ливая, 44. Маер, 90+3 – Дэвис, 2

Предупреждения: Ловрен, 56. Модрич, 85 – Бьюккенен, 52. Миллер, 85

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич (Оршич, 86), Ковачич (Маер, 86) – Ливая (Петкович, 60), Крамарич (Влашич, 71), Перишич (Оршич, 86)

Канада: Борян – Ларейя, (Хойлетт, 62) Витория, Миллер – Джонстон, Хатчинсон (Адегукбе, 72) Эуштакиу (Коне, 46), Дэвис – Ларин (Осорио, 46), Бьюкенен, Дэвид (Каваллини, 72).

Группа F

Статистика матча Хорватия - Канада

Видеообзор матча Хорватия — Канада:

Перед игрой вспыхнул большой скандал из-за слов главного тренера сборной Канады Джона Хердмана. Наставник канадцев позволил себе нелицеприятно высказаться о соперниках, из-за чего хорваты были весьма мотивированны в матче с канадцами.

Отметим, в воскресенье сборная Бельгии проиграла Марокко (0:2), что значительно запутало ситуацию в группе.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 по футболу Канада уступила Бельгии (0:1), показав хорошую игру, а Хорватия разошлась миром с Марокко (0:0).