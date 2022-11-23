Канада "перестреляла" Бельгию на ЧМ-2022, но проиграла

Канадцы блестяще провели матч, но не добились результата

В среду, 23 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся заключительный матч четвертого игрового дня Бельгия — Канада.

Встреча состоялась в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али" и завершилась минимальной победой Бельгии со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Героем поединка стал Миши Батшуайи, забивший единственный гол во встрече под занавес первого тайма, а также вратарь "Красных дьяволов" Тибо Куртуа, отразивший пенальти на старте поединка. Примечательно, что канадцы атаковали в разы чаще Бельгии и в несколько раз чаще били по воротам. К сожалению для "Кленовых листьев", побеждает тот, кто забивает больше голов…

Статистика матча Бельгия - Канада

Группа F

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Видео гола:

В другом матче группы F Марокко и Хорватия поделили очки (0:0).

Ранее сообщалось, почему рефери на чемпионате мира в Катаре компенсируют больше игрового времени в сравнении с другими матчами.