Канада "перестріляла" Бельгію на ЧС-2022, але програла
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Канадці блискуче провели матч, але не досягли результату
У середу, 23 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбувся заключний матч четвертого ігрового дня Бельгія — Канада.
Зустріч відбулася в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі" та завершилася мінімальною перемогою Бельгії з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.
Героєм поєдинку став Міші Батшуаї, який забив єдиний гол у зустрічі під завісу першого тайму, а також воротар "Червоних дияволів" Тібо Куртуа, який відбив пенальті на старті поєдинку. Примітно, що канадці атакували в рази частіше за Бельгію і в кілька разів частіше били по воротах. На жаль для "Кленових листків", перемагає той, хто забиває більше голів…
Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.
Відео голу:
В іншому матчі групи F Марокко та Хорватія поділили очки (0:0).
Раніше повідомлялося, чому рефері на чемпіонаті світу у Катарі компенсують більше ігрового часу порівняно з іншими матчами.