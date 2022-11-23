Канада "перестріляла" Бельгію на ЧС-2022, але програла

Канадці блискуче провели матч, але не досягли результату

У середу, 23 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбувся заключний матч четвертого ігрового дня Бельгія — Канада.

Зустріч відбулася в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі" та завершилася мінімальною перемогою Бельгії з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Героєм поєдинку став Міші Батшуаї, який забив єдиний гол у зустрічі під завісу першого тайму, а також воротар "Червоних дияволів" Тібо Куртуа, який відбив пенальті на старті поєдинку. Примітно, що канадці атакували в рази частіше за Бельгію і в кілька разів частіше били по воротах. На жаль для "Кленових листків", перемагає той, хто забиває більше голів…

Группа F

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Відео голу:

В іншому матчі групи F Марокко та Хорватія поділили очки (0:0).

Раніше повідомлялося, чому рефері на чемпіонаті світу у Катарі компенсують більше ігрового часу порівняно з іншими матчами.