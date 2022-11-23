Бельгія — Канада: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Бронзові призери-2018 приймають рідкісного гостя мундіалей

У першому турі чемпіонату світу з футболу у групі F буде зіграно поєдинок між збірними Бельгії та Канади. Зустріч відбудеться у середу, 23 листопада, і розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Канада. Також у цій групі пройде ще одна зустріч: Марокко – Хорватія.

Бельгія

Бельгійська команда 14 раз приїхала на чемпіонат світу. А її найкраще досягнення – бронзові медалі ЧС-2018. Тоді у матчі за третє місце бельгійці обіграли збірну Англії.

Канада

Всього вдруге в історії "Кленові листя" зіграють на чемпіонаті світу. Раніше вони були на мундіалі-1986, де не вийшли з групи. Одним із суперників канадців була тоді збірна СРСР. Канада поступилася — 0:2, а голи забивали київські динамівці Олег Блохін та Олександр Заваров.

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли лише один товариський матч.

1989. Канада — Бельгія — 0:2.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Бельгії з коефіцієнтом – 1,28 (ймовірність 76%), котирування на нічию – 6,10 (16%), на перемогу Канади – 12,50 (8%).

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Ахмед бін Алі" (Аль-Райян). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон прийме 7 матчів: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, але арена залишиться футбольною. На ній гратиме клуб "Аль-Райян".

Раніше повідомлялося, що Катар викликав гнів у фанів, заборонивши пиво на стадіонах мундіалю. Відомий американський письменник Стівен Кінг висміяв цю ситуацію. Крім того, влада Катару попередила, що в країні сексом можуть займатися лише чоловік із дружиною.