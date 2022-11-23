Бельгия — Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Бронзовые призеры-2018 принимают редкого гостя мундиалей

В первом туре чемпионата мира по футболу в группе F будет сыгран поединок между сборными Бельгии и Канады. Встреча состоится в среду, 23 ноября, и начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия — Канада. Также в этой группе пройдет еще одна встреча: Марокко — Хорватия.

Бельгия

У бельгийской команды 14 участий в чемпионатах мира. А ее лучшее достижение — бронзовые медали ЧМ-2018. Тогда в матче за третье место бельгийцы обыграли сборную Англии.

Канада

Всего второй раз в истории "Кленовые листья" сыграют на чемпионате мира. Ранее они были на мундиале 1986 года, где не вышли из группы. Одним из соперников канадцев была тогда сборная СССР. Канада уступила — 0:2, а голы забивали киевские динамовцы Олег Блохин и Александр Заваров.

История встреч

Команды между собой сыграли лишь один товарищеский матч.

1989. Канада — Бельгия — 0:2.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу Бельгии с коэффициентом — 1,28 (вероятность 76%), котировки на ничью — 6,10 (16%), на победу Канады — 12,50 (8%).

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Ахмед бин Али" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион примет 7 матчей: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.

После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, но арена останется футбольной. На ней будет играть клуб "Аль-Райян".

Ранее сообщалось, что Катар вызвал гнев у фанатов, запретив пиво на стадионах мундиаля. Известный американский писатель Стивен Кинг высмеял данную ситуацию. Кроме того, власти Катара предупредили, что в стране сексом могут заниматься только муж с женой.