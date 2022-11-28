Хорватские фаны унизили вратаря Канады: его семья стала жертвой войны на Балканах

Серб Милан Борян родился на территории Хорватии, но выступает за Канаду

На чемпионате мира продолжается череда политических скандалов. Мы уже писали, что сербы включили в свой состав Косово и флаг с новыми контурами страны повесили у себя в раздевалке.

А на этот раз досталось сербу Милану Боряну, который выступает за Канаду. Хорватские болельщики вывесили провокационный баннер в адрес вратаря. На нем была надпись: "Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян".

Наша справка! Семья этнического серба Милана Боряна бежала из Книна, когда хорватские войска вернули под свой контроль город. В 1991 году Книн был провозглашен столицей Республики Сербская Краина, объявившей о независимости от Хорватии, которая, в свою очередь, отделилась от Югославии. Город был занят хорватской армией 5 августа 1995 года в ходе операции "Буря". После чего семья Боряна уехала в Белград, а оттуда эмигрировала в Канаду.

Причиной такой негативной реакции от хорватов стало интервью Милана в апреле. Он сказал, что родился в Республике Сербская Краина — государстве, которое боролось за отделение от Хорватии и воссоединении с Югославией.

Кстати, сборная Хорватии обыграла Канаду — 4:1. Благодаря этой победе Хорватия набрала четыре очка и поднялась на первое место группы F. Канада, которая по итогам двух встреч не набрала ни одного очка, потеряла шансы на выход из группы.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.