Первая смерть на ЧМ-2022: фанат не пережил поражение своей команды

Трагедия случилась после поединке между сборными Уэльса и Ирана

Болельщик сборной Уэльса Кевин Дэвис скончался после матча чемпионата мира по футболу против команды Ирана, ему было 62 года. Напомним, что Уэльс уступил — 0:2.

Как передает Report, Дэвис находился в Дохе с сыном и друзьями. После матча сборных Уэльса и Ирана его срочно доставили в больницу, где он позднее скончался. По словам очевидцев, была вызвана скорая помощь, медики оказали помощь Дэвису, но спасти его не смогли.

Ранее мы писали, что на матч сборных Англии и США не пускали болельщиков с украинским флагом. Охрана посчитала, что это символ ЛГБТ.

На чемпионате мира по футболу идет жесткий контроль за всем, что запрещено в Катаре. К примеру, болельщиков сборной Англии не пустили на матч в костюмах крестоносцев. Был еще случай и с фанатом из Дании, которого заставили снять носки из-за их цвета.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.