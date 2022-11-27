Перша смерть на ЧС-2022: фанат не пережив поразки своєї команди

Трагедія сталася після поєдинку між збірними Уельсу та Ірану

Вболівальник збірної Уельсу Кевін Девіс помер після матчу чемпіонату світу з футболу проти команди Ірану, йому було 62 роки. Нагадаємо, що Уельс поступився — 0:2.

Як передає Report, Девіс перебував у Досі із сином та друзями. Після матчу збірних Уельсу та Ірану його терміново доправили до лікарні, де він пізніше помер. За словами очевидців, було викликано швидку допомогу, медики надали допомогу Девісу, але врятувати його не змогли.

Раніше ми писали, що на матч збірних Англії та США не пускали вболівальників із українським прапором. Охорона вважала, що це символ ЛГБТ.

На чемпіонаті світу з футболу йде жорсткий контроль за всім, що заборонено у Катарі. Наприклад, уболівальників збірної Англії не пустили на матч у костюмах хрестоносців. Був ще випадок і з фанатом із Данії, якого змусили зняти шкарпетки через їхній колір.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.