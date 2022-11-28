Хорватські фани принизили воротаря Канади: його родина стала жертвою війни на Балканах

Серб Мілан Борян народився на території Хорватії, але виступає за Канаду

На чемпіонаті світу триває низка політичних скандалів. Ми вже писали, що серби включили до свого складу Косово і прапор із новими контурами країни повісили в роздягальні.

А цього разу дісталося сербу Мілану Боряну, який виступає за Канаду. Хорватські вболівальники вивісили провокаційний банер на адресу воротаря. На ньому був напис: "Книн 95: ніхто не бігає так швидко, як Борян".

Наша довідка! Сім’я етнічного серба Мілана Боряна втекла з Книна, коли хорватські війська повернули під контроль місто. 1991 року Книн було проголошено столицею Республіки Сербська Країна, яка оголосила про незалежність від Хорватії, яка, у свою чергу, відокремилася від Югославії. Місто було зайняте хорватською армією 5 серпня 1995 року під час операції "Буря". Після чого родина Боряна поїхала до Белграду, а звідти емігрувала до Канади.

Причиною такої негативної реакції від хорватів стало інтерв’ю Мілана у квітні. Він сказав, що народився в Республіці Сербська Країна — державі, яка виборювала відділення від Хорватії та возз’єднання з Югославією.

До речі, збірна Хорватії обіграла Канаду – 4:1. Завдяки цій перемозі Хорватія набрала чотири очки та піднялася на перше місце групи F. Канада, яка за підсумками двох зустрічей не набрала жодного очка, втратила шанси на вихід із групи.

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