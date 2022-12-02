Почему засчитали самый скандальный гол ЧМ-2022: появилась графика (фото, видео)

Мяч до конца не покинул пределы поля

В матче третьего тура чемпионата мира по футболу сборная Японии обыграла Испанию — 2:1 и вышла в 1/8 финала. Второй гол японцев смело можно назвать самым скандальным на этом мундиале.

Дело было вот так. Каору Митома отдал голевую передачу на Ао Танаку, но достал мяч, когда тот, возможно, пересек линию поля. Арбитр сначала не засчитал взятие ворот, но после просмотра VAR изменил свое решение. При этом повторы во время трансляции не убедили многих болельщиков.

Смотрите гол Японии:

А вот как это выглядит на фото:

После игры в эфире телеканала BeIN Sports была показана трехмерная графика эпизода. На стоп-кадре продемонстрировано, что проекция мяча касалась линии, что подтверждает правомерность принятия решения арбитром.

Теперь в 1/8 финала Япония сыграет против Хорватии. Кстати, несмотря на поражение, вышли в плей-офф и испанцы, которые встретятся со сборной Марокко.

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