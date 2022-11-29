Кто вышел в 1/8 финала ЧМ-2022: список команд
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После группового этапа останутся 16 команд
На чемпионате мира по футболу проходят поединки третьего тура группового этапа. После них сформируется сетка плей-офф турнира. По мере того, как будут определяться сборные, которые вышли в 1/8 финала, мы будем добавлять их в наш список.
Участники 1/8 финала (обновляется)
Группа A:
Группа B:
Группа C:
Группа D: Франция
Группа E:
Группа F:
Группа G: Бразилия
Группа H: Португалия
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