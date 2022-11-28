Испанские болельщики поддержали героев Мариуполя на чемпионате мира

На мировом первенстве по футболу очередной скандал. Мы уже писали, что охрана не пускала болельщиков с украинским флагом. Теперь у испанских фанатов отобрали стяг защитников "Азовстали".

Об инциденте, который произошел на матче Испания — Германия рассказал бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля.

"ФИФА – жертвы российской пропаганды. Во время матча Германия – Испания испанские болельщики развернули большой флаг Украины с символикой нашего героического полка А30В. Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, за то, что он нарушает какие-то там стандарты в их головах и якобы запрещен.

Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные – это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зазомбированном ФИФА ничего не видят и не слышат.

Надеюсь, что УАФ и Министерство молодежи и спорта тоже отреагируют на такое позорное поведение представителей ФИФА, а те одноклеточные организмы, запретившие поднимать наш флаг на трибунах – извинятся и в конце концов изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", — написал Зозуля в Facebook.

Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, которые сербы повесили у себя в раздевалке.