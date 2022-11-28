Іспанські вболівальники підтримали героїв Маріуполя на чемпіонаті світу

На світовій першості з футболу черговий скандал. Ми вже писали, що охорона не пускала вболівальників із українським прапором. Тепер у іспанських фанів відібрали прапор захисників "Азовсталі".

Про інцидент, який стався на матчі Іспанія — Німеччина розповів колишній форвард збірної України Роман Зозуля.

"ФІФА – жертви російської пропаганди. Під час матчу Німеччина – Іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України із символікою нашого героїчного полку А30В. За кілька хвилин з’явилися представники ФІФА та вилучили прапор за те, що він порушує якісь там стандарти в їхніх головах і нібито є забороненим.

Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом та чиї військові – це окупанти, злочинці, терористи, садисти та зеки. Але у зазомбованому ФІФА нічого не бачать і не чують.

Сподіваюся, що УАФ та Міністерство молоді та спорту теж відреагують на таку ганебну поведінку представників ФІФА, а ті одноклітинні організми, які заборонили піднімати наш прапор на трибунах – вибачаться і врешті-решт вивчать історію питання не за кремлівськими темниками", — написав Зозуля у Facebook.

Раніше ми писали, що збірна Сербії спровокувала міжнародний скандал на чемпіонаті світу. А все через прапор, який серби повісили у себе в роздягальні.