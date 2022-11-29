Хто вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2022: список команд

Після групового етапу залишаться 16 команд

На чемпіонаті світу з футболу відбуваються поєдинки третього туру групового етапу. Після них сформується сітка плей-офф турніру. У міру того, як визначатимуться збірні, які вийшли до 1/8 фіналу, ми додаватимемо їх до нашого списку.

Учасники 1/8 фіналу (оновлюється)

Група A:

Група B:

Група C:

Група D: Франція

Група E:

Група F:

Група G: Бразилія

Група H: Португалія

Раніше ми писали, що голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни вигукнув "Слава Україні" на чемпіонаті світу.

А ще на мундіалі в Катарі готова зробити сексуальну революцію фанатка збірної Хорватії. Івана Кньолл з кожним матчем приходить на трибуни у дедалі відвертіших вбраннях. І це попри суворі місцеві закони.

Чемпіонат світу-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.