Хто вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2022: список команд
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Після групового етапу залишаться 16 команд
На чемпіонаті світу з футболу відбуваються поєдинки третього туру групового етапу. Після них сформується сітка плей-офф турніру. У міру того, як визначатимуться збірні, які вийшли до 1/8 фіналу, ми додаватимемо їх до нашого списку.
Учасники 1/8 фіналу (оновлюється)
Група A:
Група B:
Група C:
Група D: Франція
Група E:
Група F:
Група G: Бразилія
Група H: Португалія
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Чемпіонат світу-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.