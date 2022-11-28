Воротар збірної Польщі крикнув "Слава Україні" на ЧС-2022

Войцех Щенсни підтримав нашу країну

Збірна Польщі у другому турі чемпіонату світу з футболу обіграла команду Саудівської Аравії. Героєм зустрічі став голкіпер Войцех Щенсни, який відбив пенальті.

Після матчу Щенсни давав інтерв’ю українським журналістам "Суспільного" та завершив його словами "Слава Україні".

Нагадаємо, що дружина Войцеха з України. І після початку повномасштабного вторгнення голкіпер відмовився грати стиковий матч ЧС-2022 проти росії.

Раніше на ЧС-2018 хорвати Домагой Віда та Огнєн Вукоєвич після перемоги над росією кричали "Слава Україні".

Нагадаємо, що напередодні чемпіонату світу Андрій Шевченко подарував Роберту Левандовскі капітанську пов’язку в кольорах українського прапора. Цю пов’язку капітан збірної Польщі привіз до Катару.

Раніше ми писали, що національна команда Польщі на чемпіонат світу летіла у супроводі винищувачів. У першому турі поляки зіграли з Мексикою внічию – 0:0, потім була перемога над Саудівською Аравією – 2:0, а в останньому турі Польща зіграє з Аргентиною (30 листопада). Для виходу до плей-офф полякам вистачить нічиї.