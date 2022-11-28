Вратарь сборной Польши крикнул "Слава Украине" на ЧМ-2022

Войцех Щенсны поддержал нашу страну

Сборная Польши во втором туре чемпионата мира по футболу обыграла команду Саудовской Аравии. Героем встречи стал голкипер Войцех Щенсны, который отбил пенальти.

После матча Щенсны давал интервью украинским журналистам "Суспильного" и завершил его словами "Слава Украине".

Напомним, что жена Войцеха из Украины. И после начала полномасштабного вторжения голкипер отказался играть стыковой матч ЧМ-2022 против россии.

Ранее на ЧМ-2018 хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над россией кричали "Слава Украине".

Напомним, что накануне чемпионата мира Андрей Шевченко подарил Роберту Левандовски капитанскую повязку в цветах украинского флага. Эту повязку капитан сборной Польши привез в Катар.

Ранее мы писали, что национальная команда Польши на чемпионат мира летела в сопровождении истребителей. В первом туре поляки сыграли с Мексикой вничью — 0:0, потом была победа над Саудовской Аравией — 2:0, а в последнем туре Польша сыграет с Аргентиной (30 ноября). Для выхода в плей-офф полякам хватит ничьи.