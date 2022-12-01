В новом клубе Криштиану Роналду будет зарабатывать один "Байрактар" в неделю

Португальца зовут популяризировать футбол в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду во время чемпионата мира может пройти путь от безработного до самого высокооплачиваемого спортсмена мира.

Как пишет испанская Marca, Роналду близок к переходу в саудовский "Аль-Наср". Контракт будет подписан на 2,5 года, за сезон португалец будет получать 200 млн евро — это зарплата плюс рекламные доходы.

Если перевести эту сумму на понятные любому украинцу ориентиры, то за месячный доход Криштиану можно купить примерно четыре "Байрактара", один в неделю.

Почему Аравия?

Топ-лиги Европы всегда были приоритетом для Криштиану, он хочет играть в Лиге чемпионов. Но после конфликта португальца с тренером "МЮ", интерес к футболисту со стороны европейских клубов отсутствует.

Всегда есть вариант со Штатами, но там существует лимит на зарплаты, поэтому с шейхами им не тягаться.

В Саудовской Аравии сейчас футбольный бум. Национальная сборная обыграла Аргентину на чемпионате мира. Саудовцы уверены, что переход Роналду в "Аль-Наср" поспособствует популяризации футбола в стране и за ее пределами. Первые пару матчей с Криштиану точно привлекут к себе фанатов со всего мира. Но будут ли они дальше смотреть чемпионат Саудовской Аравии — вопрос риторический. Уровень турнира там не очень высокий.

Сине-желтая "Победа"

"Аль-Наср" в переводе с арабского означает победа. Цвета команды близки украинцам — синий и желтый. Клуб девять раз становился чемпионом Саудовской Аравии. И уже приглашал звезд мировой величины. За "Аль-Наср" играл обладатель "Золотого мяча" Христо Стоичков. Тренировал команду Марио Загало, который с бразильцами выигрывал чемпионат мира в качестве игрока и тренера. Работал здесь чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро. Но нельзя сказать, что они вывели "Аль-Наср" на новый уровень.

Сейчас главным тренером команды является француз Руди Гарсия, ранее возглавлявший "Лион", "Марсель", "Рому". За команду выступают экс-полузащитник "Баварии" Луис Густаво, бывший вратарь "Арсенала" Давид Оспина, немало поигравший за "Вильярреал" защитник Альваро Гонсалес…

Самые дорогие футболисты по данным Transfermarkt:

Андерсон Талиска (Бразилия, 13 млн евро) Гонсало Мартинес (Аргентина, 10 млн евро) Гислейн Конан (Кот-д'Ивуар, 7 млн евро)

После восьми туров чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками. Лидирует "Аль-Шабаб" (22 очка).

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.