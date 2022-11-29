В сети раскол: кто забил гол - Роналду или Фернандеш?

ФИФА — за Фернандеша, Федерация футбола Португалии — за Роналду

Гол сборной Португалии в ворота Уругвая поставил в замешательство экспертов футбола. Кто забил? Сначала все думали, что мяч в ворота головой подправил Криштиану Роналду, но ФИФА записала его на Бруну Фернандеша. Повтор не дает четкого ответа.

Федерация футбола Португалии просит ФИФА, чтобы авторство вернули Криштиану. После матча португалец эмоционально сказал: "Касание было! Мяч коснулся меня!"

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В соцсетях, как часто это бывает — мнения разделились.

Как считаете вы, кто забил гол: Роналду или Фернандеш? Голосуйте!

Напомним, что Криштиану Роналду остался без клуба по ходу чемпионата мира по футболу. Португальца выгнали из "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью. Теперь он самый дорогой безработый в мире. Хотя футболисту уже обещают сотни миллионов долларов за переход в клуб из Саудовской Аравии.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

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