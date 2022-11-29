У мережі розкол: хто забив гол — Роналду чи Фернандеш?

ФІФА — за Фернандеша, Федерація футболу Португалії — за Роналду

Гол збірної Португалії у ворота Уругваю збентежив експертів футболу. Хто забив? Спершу всі думали, що м’яч у ворота головою підправив Кріштіану Роналду, але ФІФА записала його на Бруну Фернандеша. Повтор не дає чіткої відповіді.

Федерація футболу Португалії просить ФІФА, щоб авторство повернули Кріштіану. Після матчу португалець емоційно сказав: "Дотик був! М’яч торкнувся мене!"

Читайте також: Холодна війна у збірній Португалії: Бруну Фернандеш ігнорує Роналду (відео)

У соцмережах, як часто це буває, думки розділилися.

Як вважаєте ви, хто забив гол: Роналду чи Фернандеш? Голосуйте!

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду залишився без клубу під час чемпіонату світу з футболу. Португальця вигнали із "Манчестер Юнайтед" після скандального інтерв’ю. Тепер він найдорожчий безробітний у світі. Хоча футболістові вже обіцяють сотні мільйонів доларів за перехід у клуб із Саудівської Аравії.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.

Чемпіонат світу-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.