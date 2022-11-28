Португалія перемогла Уругвай, у Роналду "вкрали" гол на ЧС-2022 (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У ФІФА довго не могли зрозуміти, хто забив переможний гол у грі
У понеділок, 28 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі було зіграно центральний матч ігрового дня Португалія — Уругвай.
Зустріч відбулася в Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік" та завершилася з рахунком 2:0 на користь "європейських бразильців". Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.
Команди провели дуже бляклий перший тайм. А на початку другої половини португальці підняли темп і досягли свого. На 54-й хвилині Бруну Фернандеш виконав навіс із лівого флангу, а Кріштіану Роналду, здавалося, головою замкнув передачу партнера. Однак повтор показав, що КріРо не торкнувся м’яча, і через півгодини ФІФА "переписала" гол на Фернандеша. Уругвай створив кілька вбивчих моментів, але зрівняти рахунок не зумів. На 90-й хвилині португальці отримали право на пенальті, який реалізував той самий Бруну Фернандеш.
Цей результат відправив португальців у плей-офф ЧС-2022, Гана, Південна Корея та Уругвай у 3 турі боротимуться за останній квиток до 1/8 фіналу.
Відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.
Відео голів:
Нагадаємо, у першому турі ЧС у Катарі Португалія обіграла Гану (2:3), а ось Уругвай та Південна Корея голів не забивали (0:0).