Португалія — Уругвай: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу

У понеділок, 28 листопада, в останньому матчі другого туру ЧС-2022 зіграють збірні Португалії та Уругваю. Матч, який прикрасив би будь-яку стадію плей-офф, розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію поєдинку.

Португалія

Роналду з компанією зіграли один із найбільш видовищних поєдинків першого туру. Португальці обіграли Гану — 3:2.

Уругвай

Команда на старті мундіалю виглядала неважливо та розписала нульову нічию з корейцями.

Турнірне становище

У цій групі 28 листопада також буде зіграний поєдинок Корея — Гана.

Історія зустрічей

Команди лише тричі грали між собою і поки що паритет.

2018. Уругвай — Португалія — 2:1

1972. Португалія — Уругвай — 1:1

1966. Португалія — Уругвай — 3:0

Хто фаворит

Експерти букмекерських контор думають, що шанси виграти вищі у європейців. Котирування на матч: перемога Португалії – 2,04, нічия – 3,30, перемога Уругваю – 4,30.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Лусаїл Айконік" (Лусаїл). Місткість: 80 тисяч глядачів.

Лусаїл — це нове суперсучасне місто, яке почали будувати лише 2006 року. Його окрасою став стадіон, який прийме 10 матчів мундіалю, включаючи півфінал та фінал.

Після чемпіонату світу арену переобладнають. Місткість скоротиться до 20 тисяч глядачів, а на території стадіону розмістяться школа, лікарня, торговий центр, кафе та ресторани.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду залишився без клубу під час чемпіонату світу з футболу. Португальця вигнали із "Манчестер Юнайтед" після скандального інтерв’ю. Тепер він найдорожчий безробітний у світі.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.