Португалия - Уругвай: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира

В понедельник, 28 ноября, в последнем матче второго тура ЧМ-2022 сыграют сборные Португалии и Уругвая. Матч, который украсил бы любую стадию плей-офф, начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию поединка.

Португалия

Роналду с компанией сыграли один из самых зрелищных поединков первого тура. Португальцы не без труда обыграли Гану — 3:2.

Уругвай

Команда на старте мундиаля выглядела неважно и расписала нулевую ничью с корейцами.

Турнирное положение

В этой группе 28 ноября также будет сыгран поединок Корея — Гана.

История встреч

Команды всего лишь трижды играли между собой и пока паритет.

2018. Уругвай — Португалия — 2:1

1972. Португалия — Уругвай — 1:1

1966. Португалия — Уругвай — 3:0

Кто фаворит

Эксперты букмекерских контор думабт, что шансы выиграть выше у европейцев. Котировки на матч: победа Португалии — 2,04, ничья — 3,30, победа Уругвая — 4,30.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Лусаил Айконик" (Лусаил). Вместимость: 80 тысяч зрителей.

Лусаил — это новый суперсовременный город, который начали строить лишь в 2006 году. Его украшением стал стадион, который примет 10 матчей мундиаля, включая полуфинал и финал.

После чемпионата мира арену переоборудуют. Вместимость сократится до 20 тысяч зрителей и на территории стадиона разместятся школа, больница, торговый центр, кафе и рестораны.

Напомним, что Криштиану Роналду остался без клуба по ходу чемпионата мира по футболу. Португальца выгнали из "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью. Теперь он самый дорогой безработый в мире.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.