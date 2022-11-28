Португалия - Уругвай: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира
В понедельник, 28 ноября, в последнем матче второго тура ЧМ-2022 сыграют сборные Португалии и Уругвая. Матч, который украсил бы любую стадию плей-офф, начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию поединка.
Португалия
Роналду с компанией сыграли один из самых зрелищных поединков первого тура. Португальцы не без труда обыграли Гану — 3:2.
Уругвай
Команда на старте мундиаля выглядела неважно и расписала нулевую ничью с корейцами.
Турнирное положение
В этой группе 28 ноября также будет сыгран поединок Корея — Гана.
История встреч
Команды всего лишь трижды играли между собой и пока паритет.
- 2018. Уругвай — Португалия — 2:1
- 1972. Португалия — Уругвай — 1:1
- 1966. Португалия — Уругвай — 3:0
Кто фаворит
Эксперты букмекерских контор думабт, что шансы выиграть выше у европейцев. Котировки на матч: победа Португалии — 2,04, ничья — 3,30, победа Уругвая — 4,30.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Стадион
Матч состоится на арене "Лусаил Айконик" (Лусаил). Вместимость: 80 тысяч зрителей.
Лусаил — это новый суперсовременный город, который начали строить лишь в 2006 году. Его украшением стал стадион, который примет 10 матчей мундиаля, включая полуфинал и финал.
После чемпионата мира арену переоборудуют. Вместимость сократится до 20 тысяч зрителей и на территории стадиона разместятся школа, больница, торговый центр, кафе и рестораны.
Напомним, что Криштиану Роналду остался без клуба по ходу чемпионата мира по футболу. Португальца выгнали из "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью. Теперь он самый дорогой безработый в мире.
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.